REMEMBER SPORTS Like A Stone [ Big Scary Monsters - 2021 ]

Sono passati tre anni da “Slow Buzz”, ma ora i Remember Sports sono ritornati con questo quarto LP, pubblicato in Europa da Big Scary Monsters (da Father / Daughter Records negli Stati Uniti).

Il disco della band indie-pop di stanza a Philadelphia è stato registrato a Brooklyn, NY insieme a Julian Fader e Carlos Hernandez, che si sono occupati anche del mixing.

Scritto in maniera più collaborativa rispetto al passato, “Like A Stone” vede la frontwoman Carmen Perry cercare di rompere con la precedente versione di se stessa, raccontando delle sue esperienze con la religione cattolica e con i disordini alimentari.

“Pinky Ring” apre il disco in maniera irresistibile con fantastiche melodie indie-punk, chitarre fuzzy, un drumming pieno di adrenalina e un coro incredibilmente catchy che ci riporta con la mente ai loro esordi.

Punky, ma più malinconica anche “Eggs”, che parla di fertilità: se inizialmente il basso rimane solo in sottofondo, in seguito esplode duramente causando un frenetico aumento della velocità prima che la canzone si chiuda – in maniera piuttosto sorprendente – con leggeri toni country-folk disegnati da un banjo.

“Materialistic” è una ballata melodica che sembra messa apposta lì nel mezzo del disco per concedere una pausa dopo una partenza dai ritmi decisamente alti, mentre la title-track “Like A Stone”, seppur riflessiva nei vocals, con le sue influenze punk-rock non risparmia nulla su melodie e intensità.

“Odds Are” chiude il disco in maniera acustica e sorprendente con gentili colori country e vocals calmi, sebbene non manchi ugualmente qualche potente riff.

Un album che, senza pretendere di cambiare la storia della musica, è apprezzabile per la sua sincerità, per la sua energia e per le sue sempre splendide melodie: trentasette minuti intensi e piacevoli.