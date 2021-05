“THE APPLE DROP” E’ IL NUOVO DISCO DEI LIARS. ASCOLTA IL SINGOLO “SEKWAR”.

I Liars, da alcuni anni progetto solista del cantante e fondatore Angus Andrew, annuncia la pubblicazione del nuovo disco “The Apple Drop”.

Il disco, in uscita il 6 agosto su Mute, segue di 3 anni il precedente “Titles With The Word Fountain” e viene anticipato dal singolo “Sekwar” svelato in anteprima ieri notte su BBC Radio 6 all’interno del programma radiofonico condotto da Marc Riley.

Ascolta “Sekwar”, trovi il brano al minuto 53:47.

Nel corso dello show non sono emersi particolari dettagli su “The Apple Drop” sappiamo solo che domani, mercoledì 6 maggio, sarà rilasciato il video ufficiale di “Sekwar”.