TRACK: SALOON DION Deal Or No Deal

I Saloon Dion sono un supergruppo con sede a Bristol composto da Tom Simpkins (chitarra/voce), Taryn McDonnell (chitarra/voce), Luke Mullins (basso) e Ben Molyneux (batteria) e “Deal or No Deal” è il loro primo singolo, uscito via Permanent Creeps Records.

Del brano lo stesso Tom dice: “E’ una canzone che parla dell’essere se stessi. Il testo prende forma attorno al concetto del prendere o lasciare. All’idea di condurre una vita scrollandosi cose dalle spalle. Cose che cercano di persuaderti e di conformarti alle aspettative della vita di tutti i giorni. “Deal or No Deal” ti dice “eccomi qua, che ti piaccia o meno”, ma non solo il testo enfatizza il messaggio. La musica si ferma e cambia continuamente i giri dei suoi coinvolgenti riff di basso, passando a sfacciati muri di suono in cui i testi predicano il messaggio “benvenuto nel mio negozio di cianfrusaglie”. La musica va dove vuole, senza che una formula la guidi. E con questa i Saloon Dion creano un messaggio…questi siamo noi, noi facciamo questo, ci stai o no?”

