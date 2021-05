La noise-rock band losangelina degli Health insieme ai mitici Nine Inch Nails hanno unito le forze ed hanno condiviso un nuovo singolo dal titolo “Isn’t Everyone”, prodotto da entrambe le band e mixato da Atticus Ross.

“È un cazzo di Nine Inch Nails. Questo parla da solo. Non hai bisogno di una citazione intelligente per riassumerla”, hanno detto gli Health in un comunicato stampa.