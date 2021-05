DOT ALLISON ANNUNCIA IL SUO PRIMO DISCO IN 12 ANNI. ASCOLTA IL SINGOLO “LONG EXPOSURE”.

Dot Allison, cantante scozzese prima protagonista nei One Dove e poi autrice di 7 ottimi dischi solisti negli anni ’00, annuncia il suo ritorno con il primo disco in 12 anni: “Heart-Shaped Scars” uscirà il 30 giugno su SA Recordings.

Prodotto insieme a Fiona Cruickshank, già collaboratrice di Hans Zimmer e Clint Mansell, “Heart-Shaped Scars” è arricchito da field recordings registrati sulle isole Ebridi arcipelago scozzese dove la Allison ha un cottage. Hannah Peel cura gli arrangiamenti su 4 brani.

Volevo sentirmi a mio agio come il suono familiare di un battito di cuore dentro l’utero. Un album puro che musicalmente riporta alla natura. commenta la Allison.

Il primo singolo estratto è “Long Exposure” prima canzone in assoluto composta dall’artista con un ukulele:

“Heart-Shaped Scars” tracklist:

1. Long Exposure

2. The Haunted

3. Constellations

4. Can You Hear Nature Sing?

5. Ghost Orchid

6. Entanglement

7. Forever’s Not Much Time

8. Cue The Tears

9. One Love

10. Love Died In Our Arms

11. Goodbye