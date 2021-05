HEROES: SILENCE AND ROCK & ROLL

Molto canonico, ma molto curato e generoso negli interventi dei diretti interessanti, questo documentario, che dalla settimana scorsa potete trovare agilmente su Netflix, ripercorre la folgorante carriera degli Heroes del Silencio, ossia quella che molto probabilmente è la rock band spagnola più famosa di tutti i tempi.

Un repertorio di video originali girati sin dagli inizi della carriera della band permette una narrazione degli eventi documentata e frizzante, dal primo ripudiato disco che però valse loro la fama nazionale ai due successivi capolavori e a quello che chiuse prematuramente la loro carriera.

Oltre che gli interventi spagnoli sono molto interessanti quelli internazionali, tra cui spicca il produttore del secondo e del terzo disco degli Heroes, ossia il Roxy Music Phil Manzanera.

Dacchè a cavallo tra anni ’80 e ’90 gli Heroes sono stati molto famosi bel oltre i confini spagnoli, immagino che molti di voi li conoscano. Per tutti gli altri questo documentario, molto ricco anche di parti suonate, è una ghiotta occasione per tuffarsi in un sound epico e immediato, che rapirà tutti gli appassionati di new wave, in particolar modo chi adora formazioni quali Cure, Litfiba o Cult.