MITSKI CONDIVIDE IL NUOVO BRANO “THE END” COMPOSTO PER LA GRAPHIC NOVEL “THIS IS WHERE WE FALL”

Mitski ha condiviso una nuova composizione scritta per la graphic-novel “This Is Where We Fall”.

Nel brano, intitolato “The End”, appare in qualità di narratore il co-creatore e scrittore della novel Chris Miskiewicz in passato autore di “The Baddy Man” altra graphic novel alla quale Mitski, lo scorso Marzo, ha ‘prestato’ le musiche.

L’artista commenta così il coinvolgimento nel fumetto già disponibile via Z2 Comics:

Ho potuto lavorare al di fuori della mia solita forma di scrittura… senza nessuno degli spunti che derivano dal lavorare a fianco di un’immagine in movimento, questo ha finito per essere sia liberatorio che stimolante. Spero che il risultato finale aiuti ad immergersi nella storia! ”

Ascolta “The End”:

L’ultimo disco di Mitski, “Be The Cowboy”, è uscito nel 2018.