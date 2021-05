TORNANO I LUMP DI LAURA MARLING E MIKE LINDSAY: SECONDO ALBUM A FINE LUGLIO

A distanza di tre anni dal loro omonimo primo LP, i Lump ritorneranno il prossimo 30 luglio con un nuovo full-length, “Animal” (qui il pre-order), che sarà realizzato da Chrysalis Records / Partisan Records.

Laura Marling dice del suo lavoro nei Lump: “È diventata una cosa molto diversa nell’evadere da un personaggio che è diventato un peso per me in qualche modo. Era come indossare un costume da supereroe.”

E poi continua: “C’è un po’ di edonismo nell’album, di desideri che si scatenano e ha anche alimentato l’idea che avevamo dall’inizio di pensare ai LUMP come una sorta di rappresentazione degli istinti e il mondo è capovolto.”

Il primo estratto è la title-track “Animal” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Melissa Matos.

“Animal” Tracklist:

1. Bloom At Night

2. Gamma Ray

3. Animal

4. Climb Every Wall

5. Red Snakes

6. Paradise

7. Hair On The Pillow

8. We Cannot Resist

9. Oberon

10. Phantom Limb