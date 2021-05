TRACK: NEON FIELDS

I Neon Fields sono un trio rock-industrial britannico attivo dal 2020 e formato da Ed Barrett (voce solista), Luke Russe (batteria) e Piers Ward (tastiere/chitarra) il quale, dopo aver pubblicato il primo singolo “Light Them Up”, torna con un nuovo brano dal titolo “Cage Of Lions”, caratterizzato da una atmosfera dark adagiata su un letto di synth.

A proposito del brano, la band ha detto: “Ispirato da alcune decisioni politiche prese negli ultimi 5 anni…Esprime frustrazioni e tormenti interiori per lo stato del mondo e per coloro che l’hanno reso tale. Giocare con soluzioni per rimuovere quelle che stanno causando la rovina della nostra esistenza. Non combatteremo il fuoco con più fuoco. Saremo l’alluvione”.

