YANN TIERSEN ANNUNCIA L’USCITA DEL NUOVO ALBUM “KERBER” E LO ANTICIPA CON IL SINGOLO “KER AL LOCH”

Yann Tiersen annuncia l’uscita del nuovo album “Kerber”, prevista per il 27 agosto 2021 su Mute (pre-order), e presenta un assaggio di come sarà il nuovo album con il primo singolo “Ker al Loch”, che parte dai delicati accordi del pianoforte suonato da Tiersen ed arriva ad essere un assalto sensoriale avvolto da musica elettronica.

Sam Weihl, regista del video, spiega che “Usando le astratte immagini geografiche create da Katy Ann Gilmore [l’artista che ha creato la copertina dell’album] come un punto di partenza e prendendo ispirazione dalla costa di Ushant e dalla natura, abbiamo creato un mondo di immagini (che vanno da elaborazioni di paesaggi immaginari, mari e condizioni atmosferiche, fino a reazioni chimiche e microbiologiche) che catturano la bellezza e la grandezza delle composizioni di Tiersen.”

“Kerber”, a quanto ci dicono le note stampa, è decisamente un nuovo capitolo nella storia dell’artista bretone che in queste nuove composizioni fa apertamente uso di musica elettronica. E’ allo stesso tempo un‘evoluzione di ciò che c’era prima ed un nuovo spazio da esplorare, nel nuovo album il pianoforte è la base di tutto ma l’elettronica è l’ambiente in cui si muovono. Tiersen spiega “Probabilmente il pensiero che ti viene istintivo fare è ‘ah, è musica da piano’ ma in realtà non è così. Ho lavorato partendo dalle tracce al piano ma non sono quelle le parti centrali, le parti importanti. Il contesto è la cosa più importante, il piano è stato la base per creare qualcosa su cui l’elettronica potesse funzionare”.

L’uscita di “Kerber” sarà preceduta, il 20 luglio, da un libro di spartiti pubblicato in esclusiva da Hal Leonard che conterrà tutti e sette i brani per Solo Piano, con prefazione di Tiersen.

Tracklist:

Kerlann

Ar Maner Kozh

Kerdrall

Ker Yegu

Ker al Loch

Kerber

Poull Bojer