Tracklist

1. Welcome To Coral Island

2. Lover Undiscovered

3. Change Your Mind

4. Mist On The River

5. Pavilions Of The Mind

6. Vacancy

7. My Best Friend

8. Arcade Hallucinations

9. The Game She Play

10. Autumn Has Come

11. The End Of The Pier

12. The Ghost Of Coral Island

13. Golden Age

14. Faceless Angel

15. The Great Lafayette

16. Strange Illusions

17. Summertime

18. Telepathic Waltz

19. Old Photographs

20. Watch You Disappear

21. Late Nights At The Borders

22. Land Of The Lost

23. The Calico Girl

24. The Last Entertainer