THE STRANGLERS: NUOVO ALBUM IN ARRIVO A SETTEMBRE. 2 LE DATE ITALIANE A FINE ANNO.

Si rivedono gli storici The Stranglers che hanno annunciato il loro nuovo album, “Dark Matters”, in uscita il 10 settembre 2021 (pre-order). Il primo singolo, “And If You Should See Dave…”, è un sincerto tributo al loro tanto rimpianto tastierista Dave Greenfield, tragicamente scomparso un anno fa a causa del Covid-19, che compare, tra l’altro, in molti dei brani registrati per l’album.

“Un anno fa, il 3 maggio il mio grande amico e collega di 45 anni, Dave Greenfield, è morto, un’altra vittima della pandemia“, dice JJ Burnel. “Avevamo già registrato la maggior parte dell’album con lui: il nostro unico desiderio era di completarlo come giusto tributo alla sua vita e al suo lavoro. Lo considero una delle nostre migliori registrazioni“.

I membri superstiti della band degli Stranglers, JJ Burnel e Baz Warne, hanno completato “Dark Matters” (primo album dal 2012) a distanza durante i lockdown. Greenfield è presente in 8 delle 11 canzoni, che sono state realizzate nel corso di due anni negli studi della band nella campagna del Somerset e nel sud della Francia, prodotte dal collaboratore di lunga data Louie Nicastro.

Tutti i pre-order dell’album al sito ufficiale della band (in qualsiasi formato) riceveranno uno speciale CD bonus intitolato “Dave Greenfield – A Tribute”. Questo CD bonus, che contiene 8 registrazioni live inedite, è stato selezionato dai membri superstiti per celebrare il talento unico di Dave.

Tracklist:

1. Water

2. This Song

3. And If You Should See Dave…

4. If Something’s Gonna Kill Me (It Might As Well Be Love)

5. No Mans Land

6. The Lines

7. Payday

8. Down

9. The Last Men On The Moon

10. White Stallion

11. Breathe

‘Dave Greenfield – A Tribute’ (Exclusive Bonus CD) Tracklisting:

1. Dead Ringer (from from Black & White 2016 UK Tour)

2. Peasant In The Big Shitty (Live from Ruby Anniversary 2014 UK Tour)

3. Walk On By (Live from TSUTAYA O-West, Tokyo, Japan 2019)

4. Do You Wanna? (Live from Black & White 2016 UK Tour)

5. Baroque Bordello (Live from Brixton Academy, Back On The Tracks Tour, London 2019)

6. 4 Horsemen (Live from March On 2015 UK Tour)

7. This Song (Live from Brixton Academy, Back On The Tracks Tour, London 2019)

8. Water (Live from Brixton Academy, Back On The Tracks Tour, London 2019)

Ricordiamo che la band sarà in Italia, il 20 e 21 novembre, per due date, a Bologna e Milano: BIGLIETTI QUI.