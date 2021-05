TRACK: A SCENE FROM JAWS

TRACK: A SCENE FROM JAWS Volare

Gli A Scene from JAWS sono un duo post-punk con base a Berlino formato dagli irlandesi Declan Hyland e Kay Finan i quali, dopo aver mosso i primi passi nella scena musicale della città di Cork, si sono trasferiti nella capitale tedesca dove nel 2018 hanno inciso il loro primo singolo “You”.

Sempre nel 2018, la band ha inciso altri due singoli “June Rain” e “Keep Calm and Carry On” ed ora sono pronti per pubblicare il loro full-length d’esordio, previsto per quest’anno, registrato insieme al produttore Ciaran O’Shea ai WhiteWell Studios di Cork e nella leggendaria Funkhaus di Berlino.

Questo nuovo singolo “Volare” si caratterizza da una struttura musicale variopinta su di una solido loop ipnotico e racconta, con tanto di video di accompagnamento, “la storia popolare sulle sirene che cantano per attirare i marinai nelle loro trappole. Potresti essere un marinaio spagnolo al tempo di Colombo che va alla deriva nella tana delle sirene, o un viaggiatore del video musicale VHS che inciampa nel territorio dei pirati”.

Anche in questo caso, attendiamo fiduciosi il long playing del debutto!

