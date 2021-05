TRACK: B.J. FISHER

Davvero particolare la storia di B.J. Fisher che nel 2011 era pronto per registrare il suo primo album, ma la campagna Kickstarter che doveva finanziarlo non ebbe successo e il progetto fu quindi rimandato.

Solo nella primavera del 2019, dopo un’altra campagna Kickstarter, questa volta andata a buon termine, il musicista di Milwaukee ha deciso di realizzarlo: “Night Reminder” vedrà finalmente la luce quest’estate.

Il nuovo singolo anticipatore, che potete ascoltare qui sotto, si chiama “Scovia”: i vocals speranzosi di Fisher, accompagnati da una semplice chitarra acustica, ci ricordano da vicino Bob Dylan e The Tallest Man On Earth, mentre la passione non viene mai a mancare: un brano folk gentile e sincero.

B.J. Fisher: Bandcamp