TRACK: GLUM

I Glum sono una band inglese di Brighton composta dal cantante e chitarrista Rory Nash, dal bassista Harvey Chip e dal batterista “Bash” che si è formata nel 2016, dopo la morte del padre del loro frontman, e che ora sta muovendo i passi nel panorama alternative rock risvegliando le fragorose note del grunge e punk-rock dalla classica matrice nineties.

In attesa di far uscire il loro album d’esordio, “Thylacine” attualmente in lavorazione, il gruppo britannico dalla filosofia anti-mainstream – unito dal motto “You’re not ill, the world is sick” (“Non sei malato, il mondo è malato”) -ha rilasciato “Life’s Been Better”, nuovo singolo che segue a “World Away” e “Penitent Cheers” condivisi nel 2020, “Compassion Fatigue” nel 2018 e “Anhedonia” nel 2016.

Il nuovo brano “Life’s Been Better” si muove intorno ad un mood imperniato da potenti chitarre distorte sorrette da una rumorosa batteria accompagnate dalla voce grunge di Nash, mentre il tutto evoca note che potrebbero piacere ai fan dei Nirvana.

A proposito del pezzo, il produttore Daniel Crook ha affermato: “Sono sempre stato affascinato da qualsiasi disco che catturi lo spirito del momento culturale. Abbiamo registrato “Life’s Been Better” in condizioni francamente folli e spesso molto tese e incerte. Penso che sia stato ripagato dalla complessità della canzone – dolore, disillusione, a volte rabbia, a volte stoicismo – la band è riuscita a sfruttarli tutti”.

Listen & Follow

Glum: Facebook