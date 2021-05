Ha 23 anni Joshua Jones, ma con questa “The Dreamer” fa un salto all’indietro lungo più di 50 anni, nel beat più solare e melenso.

Tra le sue influenze lo stesso Joshua cita Harry Nilsson, The Zombies, The Kinks e Nick Drake, ma possiamo scommettere che anche gente come i Beach Boys ed altri classici anni ’60 non siano mancati negli ascolti del giovane inglese, attualmente di stanza in Svezia.

Ci piace!

