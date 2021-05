TRACK: TOMORROW MIGHT BE BETTER

Pollice alto per il post-rock di questo solo project Tomorrow Might Be Better a firma Dylan Beresford.

L’americano riesce con il suo primo singolo “Through it All, I Hope You’ll Wait for Me” ad oscillare tra atmosfere eteree e grintose esplosioni di chitarra elettrica. Lo aspettiamo per la conferma con nuovo materiale.

Tomorrow Might Be Better: Bytesize