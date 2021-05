TRACK: TRENT HALLIDAY The Heart Of The Matter

Nel 2008 Trent Halliday aveva fondato i DeepSeaGreen, una band garage-rock con cui ha pubblicato tre album prima dello scioglimento, avvenuto nel 2013.

Il musicista inglese ha in seguito realizzato tre LP con il moniker di Three Days Dark, per poi rilasciare altri tre album con il suo nome, l’ultimo dei quali, “Declare”, è uscito lo scorso ottobre.

Il suo nuovo singolo, “The Heart Of The Matter”, è una ballata folk dai ritmi bassi e dalle atmosfere malinconiche: il pezzo ci colpisce per la sua sincerità e per i suoi vocals gentili e romantici.

Trent Halliday: Bandcamp