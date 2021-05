NUOVO ALBUM PER THE JOY FORMIDABLE: “BACK TO NOTHING” è IL SECONDO ESTRATTO

NUOVO ALBUM PER THE JOY FORMIDABLE: “BACK TO NOTHING” è IL SECONDO ESTRATTO

I Joy Formidable sono tornati con l’annuncio del loro prossimo album “Into The Blue” (pre-order), condividendo il nuovo brano “Back To Nothing”, secondo singolo ad essere svelato dopo la title-track pubblicata a marzo.

Il cantante e chitarrista Ritzy Bryan dice, ““Back To Nothing” prende una posizione sull’auto-compassione, focalizzandosi sul tuo valore e i tuoi limiti, in modo da non dare il tuo amore ad un altro che non lo merita“.

“Into The Blue”, atteso il 20 agosto, segue l’album del 2018 “AAARTH“, ed è stato scritto nel Galles del Nord prima di essere completato nella casa di Bryan nello Utah.

La band parla così del disco: “Into The Blue parla di aprire nuovamente gli occhi alla bellezza e all’amore. Fare in modo di arrivare dall’altra parte. Anche se non è stato concepito come una metafora per i tempi in cui tutti noi viviamo ora, è certamente diventato così“.

Tracklist:

Into The Blue

Chimes

Sevier

Interval

Farrago

Gotta Feed My Dog

Somewhere New

Bring It To The Front

Back To Nothing

Only Once

Left Too Soon