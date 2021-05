GUARDA I FOO FIGHTERS (CON BRIAN JOHNSON DEGLI AC/DC) ED EDDIE VEDDER ESIBIRSI AL VAX LIVE: THE CONCERT TO REUNITE THE WORLD

GUARDA I FOO FIGHTERS (CON BRIAN JOHNSON DEGLI AC/DC) ED EDDIE VEDDER ESIBIRSI AL VAX LIVE: THE CONCERT TO REUNITE THE WORLD

Una scaletta ricca di stelle tra cui Eddie Vedder, Foo Fighters, Jennifer Lopez, J Balvin si è esibita al “VAX Live: The Concert to Reunite the World”. Il concerto è stato pre-registrato una settimana prima al SoFi Stadium di Inglewood, in California, ma è stato presentato come una trasmissione televisiva e come uno streaming di 90 minuti su YouTube.

Uno dei punti salienti è stata la performance a sorpresa dei Foo Fighters di “Back in Black” con Brian Johnson degli AC/DC. Il frontman degli AC/DC, che ha fatto solo apparizioni occasionali sul palco da quando i problemi di udito lo hanno temporaneamente costretto a uno stop dalla musica nel 2016, era in ottima forma.

Nel frattempo, Vedder ha eseguito “Corduroy” dei Pearl Jam e una cover di “I Am a Patriot” di Little Steven con il supporto dell’ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers Josh Klinghoffer e Nick e Sam Wilkerson dei White Reaper.

L’organizzazione internazionale Global Citizen ha messo in scena “VAX Live” nel tentativo di chiedere nuovi impegni ai governi, al settore privato e ai filantropi per un’equa distribuzione dei vaccini COVID-19. A partire da questo fine settimana, sono stati donati oltre 300 milioni di dollari e 26 milioni di dosi di vaccino.