IL NUOVO VIDEO DI TIM ARNOLD è PER IL BRANO “SUPER CONNECTED” CHE ANTICIPA IL SUO NUOVO ALBUM

“Super Connected” è il titolo del album del cantautore/filmmaker Tim Arnold che spesso abbiamo ospitato sulle nostre pagine. Il nuovo singolo, dallo stesso nome “Super Connected”, introduce uno dei temi chiave del disco, che si dipana proprio come un concept album: il potere dei social media e il suo effetto nel mondo reale e sulla salute mentale. Il singolo è uscito su Bandcamp.

Il progetto però non si ferma al disco, ci sarà anche un film vero e proprio, un film musicale e musicato dalle canzoni di Tim: seguendo la storia di una famiglia dipendente dalla tecnologia, “Super Connected” esplorerà le difficoltà mentale che emergono dal nostro crescente isolamento e dalla dipendenza dai social media.

Il testo della canzone “You can have my soul for free, so you can sell it back to me” fa eco al recente documentario di Netflix The Social Dilemma.

Arnold dice: “Ho scritto un album e una sceneggiatura che pone domande sulla connessione umani nelle famiglie e analizza dove siamo ora nel dibattito tecnologia vs umanità“.

Quando l’album è stato completato, Arnold si è messo a creare una storia visiva per accompagnare le canzoni dell’album in sequenza, creando quello che lui descrive come uno Screen Album. “Super Connected”, il film, fonde elementi di dramma cinematografico, realismo, animazione e video musicale. È una versione dell’era digitale del concept album.

Tim Arnold cura anche un podcast settimanale e una serie su YouTube chiamata Super Connected Conversations, dove esamina l’impatto che la tecnologia ha sulla psicologia umana e sulla società.

Per anteprime esclusive e notizie su Super Connected, conviene iscriversi al sito ufficiale.