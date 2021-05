IN ARRIVO A GIUGNO IL QUINTO ALBUM DI TRISTEN

A distanza di quasi quattro anni dal suo quarto LP, “Sneaker Waves”, il prossimo 4 giugno, via Mama Bird Recording Co, Tristen pubblicherà un nuovo full-length, “Acquatic Flowers” (qui il pre-order).

Come Angel Olsen e Sharon van Etten o le giovani Faye Webster e Phoebe Bridgers, Tristen Gaspadarek ha uno stile tutto suo facilmente riconoscibile che sta velocemente facendo breccia nel cuore del pubblico indie americano. Il nuovo album è stato prodotto dal marito, musicista e co-autore di alcuni testi del nuovo album Buddy Hughen, presso il loro personalissimo studio di Nashville, il Tight Squeeze studio.

Tristen è un membro attivo della scena di Nashville e ha collaborato con artisti di estrazione differente come Jenny Lewis, Wanda Jackson, Steelism e All Them Witches e diviso il palco con Robyn Hitchcock, Television e Vanessa Carlton. Proprio con l’amica Vanessa Carlton l’anno scorso ha scritto e pubblicato l’acclamato “Love Is An Art”.

Qui sotto intanto è possibile ascoltare i primi tre estratti dal nuovo album della folk-singer nativa dell’Illinois, “Complex”, “Athena” e “Wrong With You”.

“Acquatic Flowers” Tracklist:

1. Complex

2. Die 4 Love

3. I Need Your Love

4. Wrong With You

5. Hothouse Flower

6. Athena

7. Cool Blue

8. Julian

9. Story Of Love

10. Some Things Must Die

11. Say Goodnight