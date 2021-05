NUOVO ALBUM PER SONNY & THE SUNSETS IN ARRIVO A LUGLIO

A distanza di poco più di due anni da “Hairdressers From Heaven”, Sonny & The Sunsets annunciano i dettagli del loro quindicesimo album, “New Days With New Possibilities” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 30 luglio via Rocks In Your Head Records, l’etichetta di proprietà dello stesso Sonny Smith.

Connesso a livello sonoro con il loro LP “Longtime Companion” del 2012, questo nuovo lavoro è un mix tra pop anni ’60 e country.

Dice Sonny del nuovo disco: “E’ stato prima del COVID. Avevo questo grande studio libero e vuoto sulle colline, dovevo dipingere, quello era il mio piano iniziale e ho iniziato a fare canzoni alla chitarra, canzoni sullo stare da solo, canzoni sugli uomini falliti, alcune storie oscure di desiderio. Stavo leggendo alcuni vecchi tascabili western e andavo a fare passeggiate passeggiate sulle colline, entravo e scrivevo questo tipo di canzoni country solitarie. E questo è quanto.”

Il primo singolo, che vede Joe Goldmark alla pedal steel, si chiama “Ring My Bell” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Josiah Flores.

“New Day With New Possibilities” Tracklist:

1. The Lonely Men

2. Earl & His Girl

3. Ring My Bell

4. Driftin

5. Ride The Dark Trail

6. Love Obsession

7. Just Hanging Out By Myself

8. Keep Talkin Bout You

9. Palm Reader

10. I’m A Leaker

11. I’m A Dog

12. The Letter