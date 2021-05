THE TUBS (EX JOANNA GRUESOME) PUBBLICANO UN EP A LUGLIO

Nel 2019 Owen Williams e George Nicholls dei Joanna Gruesome hanno formato i Tubs insieme a Max Warren (basso), Steve Stonholdt (chitarra) e Matthew Green (batteria).

Dopo una manciata di singoli, la band di stanza a Londra annuncia oggi il suo primo EP, “Name” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 30 luglio via Trouble In Mind / Prefect Records.

Il primo singolo estratto dal nuovo lavoro del gruppo indie-pop inglese si chiama “Two Person Love” e lo potete ascoltare qui sotto.