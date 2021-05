DAVID LYNCH DIRIGE IL VIDEO DI “I AM THE SHAMAN” NUOVO BRANO DI DONOVAN

David Lynch ha diretto il video di “I Am The Shaman”, nuovo brano di Donovan sul quale il regista compare anche nelle vesti di produttore.

Mixata dal collaboratore di lunga data di Lynch Dean Hurley “I Am The Shaman” è stata scritta per raccogliere fondi a favore della meditazione trascendentale.

Il video, uscito oggi in occasione dei 75 del celebre cantautore scozzese, viene presentato dallo stesso Donovan con queste parole:

È stato tutto improvvisato. Ho visitato il suo studio e David ha detto … ‘Siediti ai microfoni con la tua chitarra Don‘. Mi aveva chiesto di portare solo una canzone appena abbozzata, non era lontanamente finita…

“David e io siamo ‘Compadres’ in un percorso creativo raramente percorso”, scrive Donovan. “E portiamo la Meditazione sulla Meditazione Trascendentale nel mondo.”

Guarda il video: