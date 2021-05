FERRARA SOTTO LE STELLE 2021, SVELATA LA LINE-UP COMPLETA DELLA XXV EDIZIONE

Vi avevamo già parlato qualche giorno fa del ritorno della storica rassegna ferrarese che si terrà dal 30 giugno al 4 luglio sotto la direzione artistica di Corrado Nuccini. La XXV edizione del “Ferrara Sotto Le Stelle 2021” trasloca quest’anno dalla storica Piazza Castello in un luogo accogliente e più adeguato al tempo pandemico e si immerge nel verde urbano, dunque, della nuova venue di Parco Massari.

Nel ricordarvi che le prevendite sono aperte nei consueti circuiti Ticketmaster & Ticketone, vi riportiamo il programma completo:

CALENDARIO

mercoledì 30 giugno

IOSONOUNCANE

Opening VIERI CERVELLI MONTEL

giovedì 1° luglio

SHAME + MASSIMO VOLUME

venerdì 2 luglio

LA RAPPRESENTANTE DI LISTA

Opening POST NEBBIA

sabato 3 luglio

MECNA

Opening GENERIC ANIMAL

domenica 4 luglio

VENERUS

Opening LAILA AL HABASH

Ecco quanto dice la nota stampa: “Un festival rinnovato, immerso nel verde urbano di una straordinaria città d’arte, che guarda al futuro con uno sguardo più attento alla sostenibilità, all’innovazione, all’inclusività e maggiormente rivolto alle generazioni più giovani. Fra le primissime realtà italiane a confermare la ripartenza, torna dal 30 giugno al 4 luglio Ferrara Sotto le Stelle, lo storico festival giunto alla XXV edizione e che dal 2020 vede la direzione artistica di Corrado Nuccini.

Importante novità di questa edizione, il Festival si sposta dalla storica Piazza Castello per immergersi nel verde del prestigioso parco cittadino Parco Massari. Una settimana densa di concerti imperdibili, immersi nelle atmosfere rilassate del parco, tra teli colorati e materiali green, nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid per garantire sicurezza a pubblico, artisti e tecnici.

Ferrara Sotto le Stelle non sarà solo musica live: il festival, infatti, propone anche workshop per bambini e adolescenti, incontri e talk, senza dimenticare le sonorizzazioni del parco urbano. Ci sarà inoltre la possibilità di usufruire di sconti per musei, mostre e soggiorni a Ferrara, in modo da fondere sempre di più il festival con la sua città e con il territorio che abita, in uno straordinario dialogo ideale fra cultura contemporanea e un patrimonio storico artistico famoso in tutto il mondo.