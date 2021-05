LA STORIA TRA TOMMY LEE E PAMELA ANDERSON: ONLINE DETTAGLI E PRIME IMMAGINI DELLA SERIE TV

“Pam e Tommy” è una nuova mini-serie TV incentrata sulla chiacchierata storia d’amore tra il batterista dei Motley Crue, Tommy Lee, e l’attrice Pamela Anderson.

Gli 8 episodi, diretti da Craig Gillespie, percorreranno la relazione a partire dal matrimonio toccando anche le note vicende legate al sex-tape girato dalla coppia e successivamente trafugato e pubblicato online, episodio che generò una lunga e clamorosa battaglia legale.

Ad interpretare Rand, l’uomo che rubò il filmino privato, troveremo Seth Roger, nel progetto anche come produttore esecutivo, mentre saranno Sebastian Stan e Lily James a vestire i panni di Tommy e Pamela.

Guarda le prime immagini della serie emerse online:

Here’s a peek at Pam & Tommy, coming to @Hulu. Based on the true scandal that started it all, featuring Lily James, Sebastian Stan and @SethRogen… ready to rewind? #PamAndTommy pic.twitter.com/4ctdKYEm9F

— Pam & Tommy on Hulu (@pamandtommy) May 7, 2021