WEEKLY RADAR #75: PASTEL COAST

Andiamo nella vicina Francia per conoscere meglio i deliziosi Pastel Coast.

La band inizia a farsi vedere nel 2015 con un primo EP digitale “Childhood”. Ma è con il secondo EP (ottobre 2016) “Sense” che le cose iniziano a prendere una piega più corposa. “Vague Noire” è il terzo EP in francese. L’andamento degli EP richiama sia il jangle-pop, quanto gli anni ’80 più malinconici, seppur sempre ballabili e movimentati con un inconfondibile surf-pop.

Nel maggio 2019 i nostri francesi mettevano sul piatto della bilancia la doppietta “Vacation / Home”, che poi ritroveremo anche nell’esordio “Hovercraft” uscito nel novembre dello stesso anno. I ragazzi di Boulogne-sur-mer, guidati da Quentin Isidore portano avanti la loro idea di surf-pop “à la française”, che si muove tra i The Drums, i Cure e i Real Estate in versione primaverile. Il risultato è un disco molto piacevole, solare e accattivante, che lavora benissimo su chitarre melodiche e piccoli inserti di synth.

Hovercraft by Pastel Coast

Dopo l’esordio la band si prende il suo tempo e nel settembre del 2020 ecco che i francesi piazzano il gioiellino super-pop “Rendezvous”, in cui l’indole da “spiaggia” incontra i Belle & Sebastian in una canzone irresistibile, con le chitarre twee e il ritmo pimpante incontrano synth zuccherosi.

Rendezvous by Pastel Coast

Nel dicembre 2020 ecco “Dial” in cui il tocco francese di una band come i Phoenix più sbarazzini sembra farsi strada, ma l’impianto già conosciuto della band non scompare affatto. Il brano è accattivante e entra subito in circolo fin dal primo ascolto.

L’ultimo singolo è forse la carta più bella, avvincente e melodica della band che con “Sunset” coglie perfettamente nel centro. Ancora una volta profumi Phoenix emergono deliziosi, con questi synth che giocano con le chitarre sbarazzine. Tra jangle-pop e anni ’80 tutto fila in una modo magnifico. Il nuovo album si sta avvicinando e le firme con le etichette Shelflife Records e Groover Obsessions sono la ciliegina sulla torta!

Photo credit : © Laurie Bisceglia