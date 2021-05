DECIMO ALBUM PER LE SLEATER-KINNEY A GIUGNO

A distanza di quasi due anni dal loro nono album, “The Center Won’t Hold“, prodotto da St. Vincent, le Sleater-Kinney stanno per tornare con un nuovo LP, “Path Of Wellness” (qui il pre-order), in uscita il prossimo 11 giugno via Mom + Pop Music.

Stando alla press-release il nuovo disco “è stato registrato a Portland, Oregon durante l’estate del 2020 in uno sfondo di disordini sociali, incendi devastanti e una pandemia furiosa. È musica per un immaginario insieme. Questo segna il primo album degli Sleater-Kinney prodotto dagli stessi membri della band” ed è anche il primo senza la batterista Janet Weiss.

Il primo singolo si chiama “Worry With You” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Alberta Poon.

“Path Of Wellness” Tracklist:

1. Path Of Wellness

2. High In The Grass

3. Worry With You

4. Method

5. Shadow Town

6. Favorite Neighbor

7. Tomorrow’s Grave

8. No Knives

9. Complex Female Characters

10. Down The Line

11. Bring Mercy