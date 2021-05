I KING GIZZARD & THE LIZARD WIZARD PUBBLICHERANNO A GIUGNO IL LORO SECONDO LP DEL 2021

I King Gizzard & The Lizard Wizard ritorneranno il prossimo 11 giugno con un nuovo LP, “Butterfly 3000”, via KGLW, l’etichetta di loro proprietà.

La folle band psych-rock australiana, che a febbraio aveva pubblicato il suo diciassettesimo full-length, “L.W.“, a marzo aveva realizzato anche un live-album, “Live In Melbourne ’21”.

Mentre il gruppo di Melbourne svela che non ci saranno singoli anticipatori e che non sarà rivelata nemmeno la copertina del disco, ci fa sapere che “ognuna delle dieci canzoni è iniziata come loop arpeggiati composti su sintetizzatori modulari prima di essere tradotta in un contesto per la band.”

Photo Credit: Jamie Wdziekonski