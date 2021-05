OKKERVIL RIVER: IL NUOVO BRANO SI CHIAMA “IN A LIGHT”

Gli Okkervil River hanno pubblicato un album dal vivo l’anno scorso, ma non hanno più pubblicato nuova musica dal 2018. Ora finalmebnte arriva “In A Light”, registrata durante le stesse session che hanno prodotto l’ultimo album della band, “In The Rainbow Rain“.

Oltre a “In A Light”, gli Okkervil River hanno pronta una seconda nuova traccia, “It Hasn’t Happened Yet”, in uscita venerdì. A proposito di entrambe le canzoni, il frontman Will Sheff dice: “Ho scritto ‘In a Light’ con il nostro chitarrista Will Graefe proprio prima di trasferirmi da Brooklyn. L’abbiamo registrata in una sola ripresa agli studi Figure 8, con Frank LoCrasto che ha aggiunto il piano e Ryan Dugre alla seconda chitarra. Suonava subito benissimo, ma non sembrava il momento giusto per pubblicare il pezzo, e il pezzo non sembrava essere del tutto adatto su In the Rainbow Rain. Così l’ho tenuto in attesa. Avevo anche ‘It Hasn’t Happened Yet’ quasi pronta e ho sempre voluto pubblicarla da sola, ma non sono mai riuscito a trovare la registrazione giusta. Alla fine ho avuto un momento peretto con entrambi: ho capito cosa dovevo fare per sistemare ‘It Hasn’t Happened Yet’ e ho sentito che era il momento giusto anche per ‘In a Light’. Così li ho mandati a Dave Cerminara per mixarli. L’intero processo è stato incredibilmente liscio e facile. Penso a queste canzoni come due facce della stessa medaglia, che si sostengono a vicenda dicendo due cose diverse ma complementari. E anche se le ho iniziate un paio di anni fa, entrambe sembrano voler parlare del presente e del futuro“.