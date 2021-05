SHANNON LAY TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “RARE TO WAKE”

A distanza di quasi un paio d’anni dal suo terzo LP, “August“, Shannon Lay torna a farsi sentire con materiale inedito.

La songwriter californiana, infatti, ha appena rilasciato – via Sub Pop Records – un nuovo singolo, il delicato “Rare To Wake”, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto.

“Il cambiamento è una costante in ogni aspetto della nostra esperienza, ma a volte è difficile da accettare. Senza cambiamento non possiamo diventare ciò che dovremmo essere e con il cambiamento arriva lo sconvolgimento e la trasformazione di ciò che eravamo. C’è un inevitabile disagio che deriva dalla sfida agli ambienti, ai ruoli e alle identità che incarniamo nel corso della nostra vita. Fidati di quella parte di te che sa che sei sulla strada giusta, anche quando è impegnativo. Quella fiducia e l’amore ci aiutano a guidarci e rassicurarci mentre esploriamo nuovi regni.

Ovunque tu sia nelle tue avventure, lascia che questa canzone sia un promemoria per non aver mai paura di ricevere e accettare i cambiamenti che ti invitano a crescere ed evolvere. Consenti a te stesso di risvegliarti e abbracciare i tuoi molti destini. Quando il tuo cuore si sente pesante, chiediti cosa deve essere ripulito. Quel nuovo spazio trovato sarà occupato da qualcosa di meglio, qualcosa di più luminoso, qualcosa che ti solleva; fai strada”, dice Shannon del suo nuovo brano.

Credit Foto: Kai MacKnight