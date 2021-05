SI CHIAMA “NO HARD FEELINGS” IL NUOVO SINGOLO DEI WOLF ALICE

I Wolf Alice hanno condiviso un nuovo brano chiamato “No Hard Feelings”.

Il singolo è il terzo assaggio dall’imminente terzo album della band londinese, “Blue Weekend” (in uscita il 4 giugno via Dirty Hit), dopo “The Last Man On Earth” e “Smile”.

“Ho iniziato cercando di fare una canzone molto smielata, quasi Motown, tipo Ronettes, sulla fine di una relazione, sulla frase “Che senso ha essere infelici per questo?” Ma era breve, perché originariamente era suonata velocemente“, ha spiegato Rowsell. “Ho provato a renderla più lunga, ma non avevo più parole, avevo già detto tutto quello che volevo dire perfettamentee non volevo rovinarla con altro. Così invece l’abbiamo rallentata, e mi sono sentita molto più commossa in quel modo“.

“Blue Weekend” doveva inizialmente arrivare l’11 giugno, ma è stato recentemente anticipato di una settimana.