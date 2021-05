Il mese scorso è andato in onda il chiacchierato nuovo episodio dei Simpsons ispirato a Morrissey.

La puntata, duramente criticata e accusata di razzismo da Moz, contiene una canzone originale dalla forte impronta Smiths scritta da Bret McKenzie dei Flight Of The Conchords.

“Everyone Is Horrid Except Me (And Possibly You)”, cantanta dal personaggio Quilloughby, è interpretata dal duo Benedict Cumberbatch (Quilloughby) e Yeardley Smith (Lisa Simpson).

Ascolta il brano: