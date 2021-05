CHARLI ADAMS CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “HEADSPACE”

Il prossimo 16 luglio, via Color Study, Charli Adams pubblicherà il suo primo album, “Bullseye”, che arriva a un anno di distanza dal suo precedente EP, “Good At Being Young”.

Prodotto da Brian Kierulf (Britney Spears, Lady Gaga, 50 Cent), il debutto full-length della musicista di stanza a Nashville è stato mixato da Patrick Dillett (St. Vincent, David Byrne, Sufjan Stevens).

Il suo nuovo singolo, che potete ascoltare nel player Spotify qui sotto, si chiama “Headspace” e vede la partecipazione di Ruston Kelly.

“Headspace” parla di essere così innamorati di qualcuno che fisicamente fa molto male”, rivela la Adams. “Quando sei quasi arrabbiato con te stesso perché ami ancora questa persona. È una specie di contraddizione nel coro “I stood at the door of your place, wondering how to get out of this headspace”. Stai alla loro porta di casa chiedendoti come non pensare a loro.”