I CAST DE “I TENENBAUM” E “FARGO” SI RIUNIRANNO AL FESTIVAL DI TRIBECA

I cast di “Fargo” e “The Royal Tenenbaums” si riuniranno in occasione dell’edizione annuale del Tribeca Festival che si terrà dal 9 al 20 giugno a New York.

Come leggiamo dal ricco programma pubblicato da IndieWire “Fargo” celebrerà il suo venticinquennale, usciva nel 1996 aggiudicandosi due premi Oscar (miglior sceneggiatura originale e miglior attrice protagonista), con un talk condotto dal regista Joel Coen insieme ai protagonisti del film Frances McDormand e Steve Buscemi.

Decisamente più ricca la presenza in occasione dei 20 anni dei “Tenenbaums”: oltre al regista Wes Anderson ritroveremo tutti insieme Alec Baldwin, Luke Wilson, Owen Wilson, Anjelica Huston, Danny Glover e Gwyneth Paltrow.

Wes Anderson, che finalmente a Cannes il prossimo luglio vedrà proiettato il suo ultimo e più volte posticipato “The French Dispatch”, rilasciava “The Royal Tenenbaums” nel 2001 aggiudicandosi una candidatura agli oscar l’anno successivo per la “Migliore sceneggiatura originale” (in quella categoira trionferà “Gosford Park” di Robert Altman).

La lista degli eventi imperdibile non si esaurisce però qui: Robert De Niro, co-fondatore del Tribeca, condurrà un incontro con Martin Scorsese, e sono previsti interventi anche di Bradley Cooper, Amy Schumer, M. Night Shyamalan e membri dei Blondie.

Quest’anno il Tribeca si terrà in diversi luoghi all’aperto di New York, tra questi: Brookfield Place New York, Pier 57 Rooftop, The Battery, Hudson Yards a Manhattan, Empire Outlets a Staten Island, The MetroTech Commons a Brooklyn.