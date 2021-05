IN ARRIVO UN COFANETTO CON LE PRIME SEI USCITE TARGATE DISCHORD RECORDS

La storia etichetta Dischord Records celebra quest’anno i suoi quattro decenni di attività e per celebrare l’occasione, ha annunciato il progetto per la sua 200esima pubblicazione. La nuova uscita sarà un cofanetto in vinile contenente le ristampe dei primi 7″ della Dischord (pre-order)

Il box, che includerà anche un libretto di 12 pagine, è disponibile solo tramite pre-order. Il prezzo è di 50 dollari, e può essere pre-ordinato solo fino all’11 giugno.

Ecco i 6 vinili contenuti:

No. 1

Teen Idles

Minor Disturbance EP

released Dec 1980

No. 2

State of Alert

No Policy EP

released Apr 1981

No. 3

Minor Threat

Minor Threat

released Jun 1981

No. 4

Government Issue

Legless Bull EP

released Sep 1981

No. 5

Minor Threat

In My Eyes

released Dec 1981

No. 6

Youth Brigade

Possible EP

released Dec 1981