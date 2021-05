“PALINDROMES” è IL NUOVO SINGOLO DAL SECONDO LP DI MAX BLOOM (YUCK)

A poco più di un anno dal suo debutto solista, “Perfume”, Max Bloom, ex frontman e chitarrista degli Yuck, è pronto per realizzare un nuovo full-length, “Pedestrian”, in uscita il prossimo 18 giugno via Ultimate Blends.

Parlando del nuovo lavoro, il musicista inglese ha detto: “Stavo contemplando molte cose quando stavo cercando di elaborare i temi dei testi ”. Ho ascoltato molto questo brano strumentale quando ero fuori a correre, e ricordo di aver visto la parola ‘Pedestrian’ su un cartello stradale. Mi ha fatto riflettere su cosa sia un pedone e cosa rappresenti la parola. Come pedoni, siamo tutti intrappolati nei nostri mondi individuali, ma quando accade qualcosa di catastrofico, siamo tutti riuniti. Penso molto alla morte e penso a cosa sono gli esseri umani e se siamo l’unica vita intelligente nell’universo. Quindi immagino che questa canzone esplori entrambi questi sentimenti allo stesso tempo”.

Il suo nuovo singolo è il malinconico e leggero “Palindromes” e qui sotto potete vedere il relativo video animato dallo stesso Bloom.

Photo credit: Bex Day