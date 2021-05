“THIRSTIER” E’ IL NUOVO DISCO DI TORRES. GUARDA IL VIDEO DEL PRIMO ESTRATTO. UNA DATA ITALIANA NEL 2022

TORRES, progetto della cantautrice Mackenzie Scott, annuncia il seguito di “Silver Tongue” disco pubblicato l’anno scorso per Merge Records.

“Thirstier” esce il 30 luglio e viene anticipato in queste ore dal singolo “Don’t Go Puttin Wishes in My Head” accompagnato da un video interamente girato nell’appartamento della Scott insieme alla sua compagna:

Prodotto dalla Scott insieme a Rob Ellis e Peter Miles “Thirstier” è stato registrato sul finire dello scorso anno in Inghilterra presso gli Middle Farm Studios.

La trentenne nativa di Orlando presenterà il suo quinto LP anche in Italia il prossimo anno: l’unico appuntamento con lei è previsto per sabato 26 marzo 2022 al Locomotiv Club di Bologna. I biglietti, che costano 16 € + d.p., sono già disponibili su ‘Ticketmaster.it’ e ‘Dice.fm”.

La tracklist del disco:

01 Are You Sleepwalking?

02 Don’t Go Puttin Wishes in My Head

03 Constant Tomorrowland

04 Drive Me

05 Big Leap

06 Hug From a Dinosaur

07 Thirstier

08 Kiss the Corners

09 Hand in the Air

10 Keep the Devil Out