TRACK: EVERYONE YOU KNOW

Con un riff di chitarra elettrica del genere ed un ritornello così coinvolgente non ci stupiremmo se gli Everyone You Know finissero nella colonna sonora in un film di Guy Ritchie o accompagnassero qualche spot a tema sportivo.



Il duo è composto dai fratelli Rhys Kirkby-Cox e Harvey Kirkby e prende dichiaratamente influenza dall’hip hop, punk e la rave anni ’90: “Higher”, una banger in orbita ultimi Kasabian, è il tassello più recente di una produzione che li vede attivi dal 2018 e molto, molto produttivi.

Scopriteli, e approfonditeli.

