VIDEO: WE ARE THE UNION

VIDEO: WE ARE THE UNION Morbid Obsession

Dopo quasi tre anni dal loro quarto LP, “Self Care”, i We Are The Union stanno per tornare con un nuovo lavoro full-length, “Ordinary Life”, in uscita il prossimo 4 giugno via Bad Time Records.

La band di Los Angeles lo ha registrato la scorsa estate a Joshua Tree insieme al produttore Jon Graber (NOFX, Goldfinger).

Il primo singolo si chiama “Morbid Obsession” e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Chris Graue: impossibile resistere al ritmo punky del pezzo e alle melodie ska impreziosite dal suono dei fiati. Un gradito ritorno!

Listen & Follow

We Are The Union: Bandcamp