ALBUM: ARTICHOKES

E’ con molto piacere che oggi presentiamo, in esclusiva, il nuovo album dei Artichokes, “Flashbulbs”.

Gli Artichokes sono una combustione sonora spontanea nata sulle rive del mare. Un trio che si fa portatore di un

suono in continua ricerca di un difficile equilibrio fra immediatezza e sperimentazione, fra genuinità e

ricercatezza, fra razionalità e puro istinto. Il risultato è un fiore infuocato dalle varie sfumature che fra distorsioni aggressive e sognanti, linee di basso eleganti ed incisive, ritmi avvolgenti e poche semplici parole cerca di illuminare, plasmare e colorare i paesaggi sonori attorno ad esso.

Dopo aver pubblicato nel 2015 il loro primo album “A Wish Is…”, la band è pronta a presentare “Flashbulbs”, che sarà disponibile dal 14 maggio 2021 via Re_verb, ma oggi è qui, in anteprima, su IFB.

Il termine Flashbulbs, usato per descrivere quei ricordi che collegano la memoria di un singolo individuo all’esperienza di un evento collettivo di grande impatto, rappresenta bene il senso generale del disco. Se il primo disco “A Wish Is…” era una metafora dei desideri e delle aspirazioni di un viaggio appena iniziato, “Flashbulbs” è il momento di riflessione, l’analisi dei propri demoni interiori e l’elaborazione di un evento che ha inevitabilmente cambiato la tua vita.

La necessità di farsi forza e dover ripartire.

“Questo disco per noi è stato essenzialmente una prova molto dura. Un vero e proprio rito di passaggio, per certi versi. Un po’ per la gestazione lunga, ma soprattutto per il contesto in cui ci siamo trovati: dal momento in cui abbiamo iniziato a lavorarci al momento in cui lo abbiamo terminato, ad ognuno di noi sono successe cose che hanno cambiato molto le nostre esistenze e a farci riconsiderare completamente il limite (nel bene e nel male) fra quello che è impossibile e quello che non lo è”, afferma Andrea De Thomatis, bassista del trio.

