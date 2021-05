BEN HARPER ANNUNCIA DUE DATE ITALIANE A LUGLIO

Dopo aver rinviato al prossimo anno i suoi concerti estivi insieme ai suoi Innocent Criminals, Ben Harper ha deciso comunque di passare per l’Italia nei prossimi mesi per un paio di concerti in cui si esibirà da solo.

Gli appuntamenti con lui sono previsti per giovedì 15 luglio a Palmanova (UD) e venerdì 16 a Perugia.

Questo il programma completo dei concerti del 2021 e del 2022:

A solo evening with BEN HARPER

Giovedì 15 Luglio 2021

Palmanova (UD), Estate di Stelle

Biglietti disponibili su Ticketone.

Settore A: € 50,00 + prev.

Settore B: € 42,00 + prev.

Venerdì 16 Luglio 2021

Perugia, Umbria Jazz – Arena Santa Giuliana

Biglietti disponibili su Ticketone e Boxol.

Platea I: € 65,22 + prev.

Platea II: € 43,48 + prev.

Gradinata: € 28,69 + prev.

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Nuova data: Mercoledì 3 Agosto 2022

Cesena, acieloaperto

SOLD OUT!!!

Nuova data: Giovedì 4 Agosto 2022

Pescara, Pescara Jazz & Songs @ Teatro Gabriele D’Annunzio / Lungo Mare Colombo Cristoforo, 122

Biglietti disponibili su Ticketone e Ciaotickets.

Poltronissima: € 70,00 + prev.

Poltrona: € 60,00 + prev.

Gradinata: € 45,00 + prev.

Nuova data: Sabato 6 Agosto 2022

Taormina (ME), Teatro Antico – via del Teatro Greco, 1

Biglietti disponibili su Ticketone, Ciaotickets e Boxoffice Sicilia.

Poltronissima: € 110,00 prev. inclusa

Tribuna Numerata: € 95,00 prev. inclusa

Cavea Numerata: € 66,00 prev. inclusa

Cavea Non Numerata: € 50,00 prev. inclusa

Nuova data: Martedì 9 Agosto 2022

Riola Sardo (OR), Parco dei Suoni – Strada Provinciale 66

Biglietti disponibili su Boxoffice Sardegna.

Posto in piedi: € 40,00 + prev.

Posto a sedere: € 50,00 + prev.

Nuova data: Giovedì 11 Agosto 2022

Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto – via Serenissima

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.

Biglietti disponibili su Mailticket.

Photo Credit: Jacob Boll