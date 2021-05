BIFFY CLYRO: IL NUOVO DISCO E’ FINITO E POTREBBE USCIRE AD OTTOBRE

Intercettati l’altra sera sul red carpet dei Brit Awards i Biffy Clyro hanno concesso confortanti aggiornamenti sul ‘sister record’ di “A Celebration Of Endings” ultimo album pubblicato lo scorso anno.

Secondo Simon Neil e Ben e James Johnston il nuovo, ‘meraviglioso’, lavoro è stato ultimato la scorsa settimana e dovrebbe vedere la luce in ottobre.

Sul fatto che il nuovo misterioso disco possa essere considerato un album-gemello del precedente il frontman dichiara:

Sono legati, ma considerato che non siamo stati in tour ho finito per scrivere circa sette o otto nuove canzoni per il nuovo. Inizialmente avrebbe dovuto contenere pezzi lasciati fuori da “A Celebration Of Endings”, ma ora ha una nuova meravigliosa forma ed è una specie di bestia a sé stante.

E sui temi trattati aggiunge:

Parletà del riflesso di come puoi sperimentare una cosa ma reagire in un modo completamente diverso. Abbiamo avuto tutti questa enorme esperienza globale, ma non abbiamo avuto la stessa esperienza per molte, molte ragioni.

e ancora:

Si tratta di provare a superare qualcosa tutti insieme, ma anche del non essere in grado di comprendere quello che sta passando la persona che ti sta accanto. Stiamo tutti cercando di tirare fuori il meglio da questa situazione.

Ascolta qui l’intera intervista:

Credit Foto: Stefan Brending