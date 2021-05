GASPARD AUGé DEI JUSTICE ANNUNCIA IL SUO DISCO SOLISTA. IL SECONDO SINGOLO IN ASCOLTO è “HEY!”.

Gaspard Augé, metà del duo elettronico francese Justice, svela i dettagli del suo primo disco solista.

“Escapades”, atteso per il 25 giugno su etichette Genesis, Ed Banger Records e Because Music, è anticipato da un secondo singolo in ascolto da oggi.

Sono ossessionato dal fare musica fuori dall’ordinario. commenta Augè

Perchè è più divertente.

Guarda il video di “Hey!” girato in Turchia dal regista Filip Nilsson:

Prima di “Hey!” Augè ci aveva fatto ascoltare “Force Majeure” che ti riproponiamo qui:

L’ultimo disco in studio dei Justice risale al 2016 (“Woman”) mentre è del 2018 l’album di remix “Woman Worldwide”.

“Escapades” tracklist

1. Welcome

2. Force Majeure

3. Rocambole

4. Europa

5. Pentacle

6. Hey!

7. Captain

8. Lacrimosa

9. Belladone

10. Casablanca

11. Vox

12. Rêverie

Credit Foto: Jasper J. Spanning