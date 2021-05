VIDEO: PHILIP JONATHAN

Di stanza nel Northumberland, Philip Jonathan esordisce ora con il suo primo singolo, “Seafront”, di cui potete vedere il suggestivo video (diretto da Joel Barwick e Philip White) qui sotto.

Influenzato per sua stessa ammissione dal Mare Del Nord, il musicista inglese costruisce splendidi paesaggi sonori che partono da un delicato folk, graziato anche da un delizioso falsetto, per poi sfociare in qualcosa di più potente che vede tra i suoi protagonisti, oltre alla chitarra, batteria e violino: le emozioni si fanno sempre più intense e la strumentazione si lascia influenzare da esse.

Philip Jonathan riesce a creare sensazioni meravigliose con la sua musica e questo singolo d’esordio ci fa ritenere che abbia le capacità per conquistare un pubblico importante in futuro.

Listen & Follow

