“FERMI ALLA VELOCITà DELLA LUCE”, IL NUOVO SINGOLO DI CASINO ROYALE ESTRATTO DAL NUOVO “POLARIS”

“Fermi Alla Velocità Della Luce” è il titolo del nuovo singolo dei Casino Royale, disponibile in tutte le piattaforme digitali a partire da oggi venerdì 14 maggio (pubblicato da Believe).

Questo brano segna il ritorno della storica band milanese, anticipando la pubblicazione del nuovo disco “Polaris” prevista per venerdì 4 giugno.

Ascolta “Fermi Alla Velocità Della Luce”:

“Fermi Alla Velocità Della Luce” è la traccia primogenita di “Polaris”. Seguendo il processo creativo e produttivo della band, la canzone ha subito molte evoluzioni. Il seme iniziale è da ricondurre ad un loop tratto da un vecchio brano della band, “In My Soul Kingdom”, che era stato editato per un’apparizione live voce e chitarra in occasione del concerto di chiusura del Velvet Club di Rimini.

Il nuovo singolo è drammatico e al contempo pervaso di speranza, l’urgenza è quella di rimettere al centro l’individuo, di rileggere la storia passata per poter indirizzarci verso un nuovo futuro sostenibile e di riprendere coscienza e lucidità tornando a guardare il sorgere del domani nella giusta direzione.

L’identità sonora di “Fermi Alla Velocità Della Luce” è frutto del primo incontro e collaborazione produttiva con il giovane musicista e produttore Francesco Leali.

Alioscia Bisceglia (voce), Patrick Benifei (tastiere), Geppi Cuscito (chitarra/basso) e Ferdinando Masi (batteria) vivono l’ennesima reincarnazione e cercano in questo caos pre-apocalittico non più metaforico per il “nostro” mondo, di trovare un punto luminoso per potersi orientare, una stella polare: Polaris.

La pubblicazione di “Polaris”, oltre che in formato digitale, sarà disponibile anche vinile pubblicato da Aldebaran Records.

Credit Foto: Sha Ribeiro