I MANIC STREET PREACHERS SVELANO I DETTAGLI DEL NUOVO “THE ULTRA VIVID LAMENT”. ASCOLTA IL SINGOLO “ORWELLIAN”.

I Manic Street Preachers condividono in queste ore i dettagli del nuovo disco, il 14° in studio, “The Ultra Vivid Lament”.

Il successore di “Resistance Is Futile” (2018) uscirà il prossimo 3 settembre ed è stato registrato ai mitici studi Rockfield, oltre che presso il Door to the River HQ, insieme al collaboratore di lunga data Dave Eringa e vanta la partecipazione di Mark Lanegan, sul brano “Blank Diary Entry”, e Julia Cumming dei Sunflower Bean (“The Secret He Had Missed”).

Ascolta il primo estratto “Orwellian”:

La band commenta così il singolo:

La traccia parla della battaglia per rivendicare il significato, la cancellazione del contesto all’interno del dibattito, il senso prevalente di conflitto tra fazioni guidato dalle piattaforme digitali che portano a uno stato perpetuo di guerra culturale.

“The Ultra Vivid Lament” tracklist:

1. ‘Still Snowing In Sapporo’

2. ‘Orwellian’

3. ‘The Secret He Had Missed’

4. ‘Quest For Ancient Colour’

5. ‘Don’t Let The Night Divide Us’

6. ‘Diapause’

7. ‘Complicated Illusions’

8. ‘Into The Waves Of Love’

9. ‘Blank Diary Entry’

10. ‘Happy Bored Alone’

11. ‘Afterending’