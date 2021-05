LA REUNION DI FRIENDS: ANNUNCIATA DATA E OSPITI. GUARDA IL TEASER.

La lunga attesa è finalmente finita: HBO Max ha annunciato la messa in onda di “Friends: The Reunion” episodio che riporta sullo schermo, dopo circa 16 anni, l’intero cast dell’attesa sit com americana.

Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer torneranno a vestire i panni di coinquilini più famosi d’America il prossimo 27 maggio in una puntata ricca di ospiti illustri.

Diretto da Ben Winston, “Friends: The Reunion”, sarà arricchito dalla presenza di: David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliott Gould, Kit Harington, Larry Hankin, Mindy Kaling, Thomas Lennon, Christina Pickles, Tom Selleck, James Michael Tyler, Maggie Wheeler, Reese Witherspoon e Malala Yousafzai.

Guarda il teaser video della reunion:

La reunion, più volte rimandata causa pandemia, non sarà, è stata girata nel ‘famoso’ appartamento di Monica, set ricreato dai Warner Bros Studios a Burbank, e come dichiarato dai produttori, un episodio nuovo inserito sulla ben nota storyline della serie ma uno speciale in cui gli attori andranno fuori copione, non interpretando i loro storici personaggi.