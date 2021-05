LEON BRIDGES ANNUNCIA IL NUOVO DISCO. GUARDA IL VIDEO DIRETTO DA ANDERSON .PAAK.

Il terzo album in studio di Leon Bridges si intitola “Gold-Diggers Sound” ed uscirà il prossimo 23 luglio su Columbia.

Tra le 11 tracce troveremo “Sweeter”, collaborazione con Terrace Martin già ascoltata l’anno scorso, e la nuova “Motorbike” condivisa adesso insieme al video diretto da Anderson .Paak.

Guarda il video di “Motorbike”:

Bridges racconta così il brano:

La canzone è nata da una parte strumentale stile afrobeat realizzata dal mio amico Nate Mercerau. Prima della session, ero a Puerto Rico per i miei 30 anni con alcuni dei miei migliori amici e l’energia di quel viaggio ha ispirato totalmente questa canzone. “Motorbike” significa vivere il momento e fuggire con qualcuno. È la personificazione di quella chimica inespressa che hai con quella persona. Un ringraziamento speciale al mio uomo Anderson .Paak per le immagini straordinarie.

“Gold-Diggers Sound” è prodotto da Ricky Reed e Nate Mercerau, Bridges compare invece nelle vesti di produttore esecutivo.

“Gold-Diggers Sound” tracklist:

1. Born Again (feat. Robert Glasper)

2. Motorbike

3. Steam

4. Why Don’t You Touch Me

5. Magnolias

6. Gold-Diggers (Junior’s Fanfare)

7. Details

8. Sho Nuff

9. Sweeter (feat. Terrace Martin)

10. Don’t Worry (feat. Ink)

11. Blue Mesas

Credit Foto: Justin Hardiman